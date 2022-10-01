Сегодня в Москве начинается Международный театральный фестиваль моноспектаклей SOLO. Владимирский...

Сегодня в Москве начинается Международный театральный фестиваль моноспектаклей SOLO. Владимирский академический театр драмы принимает участие со спектаклем "Сны Гамлета".Насладиться искусством моноспектакля зрителям предоставит возможность фестиваль SOLO, который пройдет в Москве с 1 по 10 октября. На фестивале в 14-й раз соберутся моноспектакли из разных городов страны и даже из-за рубежа. За 10 дней на сцене СТД «На Страстном» и в «Боярских палатах» покажут 19 спектаклей из 10 городов. Зрителей ждёт вечная классика, современная драматургия.«Сны Гамлета» – моноспектакль-фантазия по мотивам трагедии Уильяма Шекспира, где по итогам свершившихся трагических событий «принц датский» попробует дать пресс-конференцию.Режиссёр – Линас Мариюс Зайкаускас, исполнитель - Александр Аладышев, актер Владимирского академического театра драмы.Раннее, Владимирский академический театр драмы, уже представлял моноспектакль "Сны Гамлета" на пятом международном театральном фестивале "Solo" и покорил сердца испанских зрителей.В 2018 году, Александр Аладышев стал лауреатом на VI Международном фестивале "Человек театра" благодаря спектаклю "Сны Гамлета".Напомним, что коллектив Владимирского академического театра драмы ни раз покорял зрителей своим профессионализмом, талантом и харизмой. С успехом демонстрировал свое мастерство в разных уголках мира. Также недавно вошел в лонг-лист в номинациях лучший региональный театр в ежегодной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала - 2022".