Сегодня в Москве начинается Международный театральный фестиваль моноспектаклей SOLO. Владимирский...
Сегодня в Москве начинается Международный театральный фестиваль моноспектаклей SOLO. Владимирский академический театр драмы принимает участие со спектаклем "Сны Гамлета".
Насладиться искусством моноспектакля зрителям предоставит возможность фестиваль SOLO, который пройдет в Москве с 1 по 10 октября. На фестивале в 14-й раз соберутся моноспектакли из разных городов страны и даже из-за рубежа. За 10 дней на сцене СТД «На Страстном» и в «Боярских палатах» покажут 19 спектаклей из 10 городов. Зрителей ждёт вечная классика, современная драматургия.
«Сны Гамлета» – моноспектакль-фантазия по мотивам трагедии Уильяма Шекспира, где по итогам свершившихся трагических событий «принц датский» попробует дать пресс-конференцию.
Режиссёр – Линас Мариюс Зайкаускас, исполнитель - Александр Аладышев, актер Владимирского академического театра драмы.
Раннее, Владимирский академический театр драмы, уже представлял моноспектакль "Сны Гамлета" на пятом международном театральном фестивале "Solo" и покорил сердца испанских зрителей.
В 2018 году, Александр Аладышев стал лауреатом на VI Международном фестивале "Человек театра" благодаря спектаклю "Сны Гамлета".
Напомним, что коллектив Владимирского академического театра драмы ни раз покорял зрителей своим профессионализмом, талантом и харизмой. С успехом демонстрировал свое мастерство в разных уголках мира. Также недавно вошел в лонг-лист в номинациях лучший региональный театр в ежегодной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала - 2022".