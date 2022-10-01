Запрещённые вещества они отдавали курьерам, которые развозили «зелье» по всей стране.

Двое россиян и белорус организовали нарколабораторию в Александровском районе. Прокуратура утвердила обвинительное заключении по уголовному делу против банды наркоторговцев.С августа 2020 года по 2 сентября 2021 года члены ОПГ создали лабораторию по изготовлению «синтетики». Запрещённые вещества они отдавали курьерам, которые развозили «зелье» по всей стране.В ходе расследования из незаконного оборота изъято свыше 65 килограммов наркотика, а также химические вещества, из которых преступники могли изготовить ещё более 500 кг.Уголовное дело рассмотрит Владимирский областной суд.