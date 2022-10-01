Запрещённые вещества они отдавали курьерам, которые развозили «зелье» по всей стране.
Двое россиян и белорус организовали нарколабораторию в Александровском районе. Прокуратура утвердила обвинительное заключении по уголовному делу против банды наркоторговцев.
С августа 2020 года по 2 сентября 2021 года члены ОПГ создали лабораторию по изготовлению «синтетики». Запрещённые вещества они отдавали курьерам, которые развозили «зелье» по всей стране.
В ходе расследования из незаконного оборота изъято свыше 65 килограммов наркотика, а также химические вещества, из которых преступники могли изготовить ещё более 500 кг.
Уголовное дело рассмотрит Владимирский областной суд.