Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с...
Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с 15-процентной скидкой, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.
Акция приурочена ко Всемирному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.
Покупка билетов со скидкой возможна до 20 декабря, но не позднее чем за 3 дня до отправления поезда.
Отправиться в путешествие по этим билетам можно с 3 октября по 22 декабря.
Напомним, что для пассажиров старше 60 лет во всех поездах дирекции скоростного сообщения («Сапсан», «Ласточка» и в ретропоезде «Рускеальский экспресс») действует постоянная скидка в размере 30%.
Фото: официальный новостной канал РЖД