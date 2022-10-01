Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с...

Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с 15-процентной скидкой, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.Акция приурочена ко Всемирному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.Покупка билетов со скидкой возможна до 20 декабря, но не позднее чем за 3 дня до отправления поезда.Отправиться в путешествие по этим билетам можно с 3 октября по 22 декабря.Напомним, что для пассажиров старше 60 лет во всех поездах дирекции скоростного сообщения («Сапсан», «Ласточка» и в ретропоезде «Рускеальский экспресс») действует постоянная скидка в размере 30%.Фото: официальный новостной канал РЖД