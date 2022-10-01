В эти выходные в Агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня» состоится Фестиваль Русской...
В эти выходные в Агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня» состоится Фестиваль Русской тройки «Владимирский тракт» и традиционная осенняя Воздвиженская Сырмарка.
Гостей и жителей Владимирской области ожидает насыщенная программа:
1 октября
11.00-16.00 Экскурсии, Мастер-классы, Аттракционы;
12.00 Открытие «Фестиваля русской тройки»;
12.10-13.00 Паркур и Показательные конные выступления;
14.00-15.00 Призовая езда «Взапуски». Беговой круг;
16.00 Награждение победителей;
18.00 Музыкальный вечер;
2 октября
11.00 Экскурсия по АТК «Богдарня»;
11.40 Экскурсия на сыровню;
12.00-13.00 Показательные конные выступления;
12.30 Дегустация сыров;
14.00 Мастер-класс по приготовлению стейков.
Адрес: Петушинский район, деревня Крутово, 22б.
Подробности смотрите в следующих выпусках "Вестей".
Фото: АТК «Богдарня»