В эти выходные в Агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня» состоится Фестиваль Русской...

В эти выходные в Агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня» состоится Фестиваль Русской тройки «Владимирский тракт» и традиционная осенняя Воздвиженская Сырмарка.Гостей и жителей Владимирской области ожидает насыщенная программа:1 октября11.00-16.00 Экскурсии, Мастер-классы, Аттракционы;12.00 Открытие «Фестиваля русской тройки»;12.10-13.00 Паркур и Показательные конные выступления;14.00-15.00 Призовая езда «Взапуски». Беговой круг;16.00 Награждение победителей;18.00 Музыкальный вечер;2 октября11.00 Экскурсия по АТК «Богдарня»;11.40 Экскурсия на сыровню;12.00-13.00 Показательные конные выступления;12.30 Дегустация сыров;14.00 Мастер-класс по приготовлению стейков.Адрес: Петушинский район, деревня Крутово, 22б.Подробности смотрите в следующих выпусках "Вестей".Фото: АТК «Богдарня»