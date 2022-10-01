При возникновении опасных ситуаций владимирцы могут звонить по номеру 112.

Во Владимирской области в ближайшие часы ожидается гроза с дождём. Об ухудшении погоды предупредили в пресс-службе регионального МЧС.По прогнозу метеорологов, 1 октября в течение ближайших двух часов и до конца суток прогнозируется сильный ливень.В спасательном ведомстве добавили, что возможны происшествия, связанные с нарушением систем жизнеобеспечения, падением широкоформатных конструкций и деревьев, подтоплением территорий.При возникновении опасных ситуаций владимирцы могут звонить по номеру 112.