30 сентября в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о ДТП на перекрестке около д....

30 сентября в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о ДТП на перекрестке около д. Ильино, сообщается в социальных сетях.В результате столкновения, водитель автомобиля оказался заблокирован в транспортном средстве. Прибыв на место, спасатели, совместно с пожарными и сотрудниками ГИБДД извлекли пострадавшего мужчину из машины. Пострадавшему незамедлительно была оказана первая помощь."Заметки спасателя" в социальных сетях сообщают, что по словам очевидцев водитель легковушки вышел на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком.Фото: https://vk.com/zametkispasatelya