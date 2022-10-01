На территории региона за прошедшие сутки 1 октября лабораторно подтверждено 469 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 1 октября лабораторно подтверждено 469 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Это на 16 случаев меньше по сравнению со вчерашним днем.
172 сл. в г.Владимире,
44 сл. в Муромском,
52 сл. в Ковровском,
12 сл. в Петушинском,
28 сл. в Кольчугинском,
10 сл. в Александровском,
17 сл. в Юрьев-Польском,
41 сл. в Гусь-Хрустальном,
0 сл. в Судогодском,
1 сл. в Собинском,
18 сл. в г. Радужный,
20 сл. в Киржачском,
22 сл. в Камешковском,
0 сл. в Гороховецком,
6 сл. в Меленковском,
5 сл. в Вязниковском,
18 сл. в Суздальском,
3 сл. в Селивановском
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 170 917 случаев заболевания коронавирусом.