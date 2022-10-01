На территории региона за прошедшие сутки 1 октября лабораторно подтверждено 469 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 1 октября лабораторно подтверждено 469 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Это на 16 случаев меньше по сравнению со вчерашним днем.172 сл. в г.Владимире,44 сл. в Муромском,52 сл. в Ковровском,12 сл. в Петушинском,28 сл. в Кольчугинском,10 сл. в Александровском,17 сл. в Юрьев-Польском,41 сл. в Гусь-Хрустальном,0 сл. в Судогодском,1 сл. в Собинском,18 сл. в г. Радужный,20 сл. в Киржачском,22 сл. в Камешковском,0 сл. в Гороховецком,6 сл. в Меленковском,5 сл. в Вязниковском,18 сл. в Суздальском,3 сл. в СеливановскомВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 170 917 случаев заболевания коронавирусом.