Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №2. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника.Установлено, что бывший начальник оперативного отдела ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области был включён в состав административной комиссии учреждения, уполномоченной, в том числе, подготавливать для направления в суд материалы об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания дальнейшего наказания.В начале 2020 года он сообщил одному из осужденных, что за взятку может поспособствовать обвиняемому в решении комиссии учреждения о направлении ходатайства последнего в Петушинский районный суд об условно-досрочном освобождении.Обвиняемый согласился на это предложение и передал через посредника бывшему начальнику оперативного отдела исправительной колонии денежные средства в размере 300 тыс. рублей.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Уголовное дело по обвинению бывшего начальника оперативного отдела, которому взятка предназначалась, также находится на рассмотрении в Петушинском районном суде, рассказали в областной прокуратуре. Он обвиняется в трех подобных случаях взяточничества.Фото: https://ru.freepik.com/