Представители военного руководства, виновные в промахах в рамках специальной операции ВС РФ, должны лично отправиться на фронт. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram.

Представители военного руководства, виновные в промахах в рамках специальной операции ВС РФ, должны лично отправиться на фронт. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram.Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее резко высказался о руководстве Минобороны из-за оставления позиций в Лимане. Комментарий Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд":"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт".Напомним, в своем заявлении Кадыров возложил вину за отвод сил из Лимана на руководившего обороной города генерал-полковника Александра Лапина. Глава Чечни также призвал к более решительным мерам в ходе специальной военной операции.