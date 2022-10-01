Подразделениями УМВД России по Владимирской области продолжают регистрироваться факты хищения...

Подразделениями УМВД России по Владимирской области продолжают регистрироваться факты хищения денег, совершённые, в том числе, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В период с 22 по 28 августа поступило более 30 сообщений о кражах с банковских карт и дистанционных мошенничествах. Причиненный гражданам ущерб составил более 8 миллионов рублей.Так, в Меленковском районе злоумышленники, используя различные телефонные номера, под предлогом отмены сомнительной операции по банковской карте похитили у местной жительницы более полутора миллионов рублей, а в Муроме при аналогичных обстоятельствах местная жительница лишилась почти 600 тысяч рублей.Послушавшись неизвестных и полагая, что переводят деньги на «безопасный счет», 250 тысяч рублей лишилась жительница Коврова и более 600 тысяч – жительница Александрова, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com