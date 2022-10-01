Бизнесмен Евгений Пригожин ответил журналистам издания Век на вопрос о ходе специальной военной операции на Украине, в частности о ситуации вокруг Красного Лимана и на территории Харьковской области.

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил журналистам издания "Век" на вопрос о ходе специальной военной операции на Украине, в частности о ситуации вокруг Красного Лимана и на территории Харьковской области.Предприниматель отметил, что не является военным специалистом, поэтому не может комментировать информацию, однако заверил, что "ЧВК Вагнера" продолжит защищать территорию России."Я, к сожалению, не являюсь специалистом в военной области. Поэтому никак не могу прокомментировать ситуацию вокруг Красного Лимана. Однако могу вас заверить, что ЧВК "Вагнер" будет в дальнейшем выполнять те задачи, которые перед ними поставлены. Живыми или мертвыми", — Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".Ранее Министерство обороны сообщили об отводе союзных войск из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.