Сбежать в мир снов – не такая уж плохая идея, особенно, если под рукой отличная книга, в которой так много волшебства. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые унесут от забот и погрузят в фантастические сюжеты.

Сбежать в мир снов – не такая уж плохая идея, особенно, если под рукой отличная книга, в которой так много волшебства. Вместе с книжным сервисом мы сделали подборку книг, которые унесут от забот и погрузят в фантастические сюжеты.Канадская писательница Аннетт Мари не любит публичности – она практически не даёт интервью, замечая, что главное – в ее книгах. В них – истории о фантастических мирах, где люди действуют наравне с богами. Такова история Эми, которая видит цель своей жизни в том, чтобы стать идеальной жрицей богини Аматэрасу. Эта небожительница способна дать героине волшебную силу, чтобы дать свободу земным божествам. Однако Эми не забывает и о личном – она влюблена в отважного Широ – в этом молодом воине скрывается мощь, которая ждёт своего часа, чтобы пробудиться. Возможно, именно он станет идеальным напарником для спасения мира. Или нет, ведь для исполнения этой миссии влюбленным придется расстаться.Американская писательница Сьюзен Коллинз начинала свою карьеру мастера словесности на телевидении, где писала сценарии для детских и подростковых программ. Однако всемирное признание ей принес писательский труд – трилогия "Голодные игры". Эти сцены из жизни постапокалиптического общества, которое развлекается при помощи реалити-шоу на выживание, были экранизированы – это принесло писательнице мировую славу. Эта книга – приквел этой истории. Действие разворачивается за 64 года до событий "Голодных игр". Будущий президент Панема, а ныне безобидный подросток Кориолан Сноу получил менторство над девушкой-трибутом из Дистрикта-12 на X Голодных играх. Для него шоу – это возможность начать выдающуюся карьеру, открыть для себя путь к власти и богатству. Благо, кандидатка обладает выдающимися способностями и готова сражаться до победы, от которой зависит будущее честолюбивого юноши.За литературным псевдонимом Макс Фрай скрываются два автора – Светлана Мартынчик и Игорь Степин. Они – авторы нескольких литературных проектов. Один из них – "Сказки старого Вильнюса". Более двух десятков прогулок по одному из красивейших европейских городов, по мнению критиков, заставляют взглянуть на город как на экзистенциальное переживание и, одновременно, возвращают современным людям чувство волшебности и таинственности мира. У Макса Фрая граница между реальностью и волшебством настолько тонка, что её очень легко пересечь. Особенно, в Вильнюсе, где на каждой из 108 улиц что-то происходит. Здесь бродят фантастические животные, полиция защищает граждан от плохих снов, в портфелях носят драконов, а голоса, похожие на эхо, дают ответы на самые важные вопросы.Однаиз самых загадочных фигур современной литературы, Елена Звездная – авторплатформы для digital-авторов Литрес Самиздат – не любит давать интервью. Всёсамое важное она выразила в своих книгах. Например, в этой, где сплелисьвоедино жанры фэнтези и детектива. Юная Анабель Ваерти отправляется в ГородДраконов, чтобы побыть в одиночестве. Она так устала от шума и суеты обычнойжизни, что перспектива сольного существования до конца своих дней её ничуть непугает. Но плану не суждено сбыться. Мисс Ваерти становится свидетельницейгибели невесты мэра Города Драконов – перед смертью жертва произносит странныеслова. До расследования нет никому дела – восстановить справедливость берет насебя Анабель. И с этого момента ей угрожает смертельная опасность.Британец Бен Ааронович известен, прежде всего, как автор сценария к культовому научно-фантастическому сериалу "Доктор Кто". В качестве писателя он предпочитает другие жанры – фэнтези, хоррора и полицейского расследования. Таковы главные составляющие сюжета этого романа. Констебль Питер Гант расследует таинственное убийство саксофониста Сайреса Уилкинса. Всё указывает на то, что смерть наступила в результате сверхъестественных обстоятельств. Чтобы понять их, герою предстоит не только применить логику, но и вспомнить то, чему его учили чародеи. Но как быть, ведь рисковать придётся не только телом, но и душой? Кто поможет ему обрести уверенность в силе волшебства? Только двое – последний в Англии волшебник Томас Найтингейл и прекрасная поклонница джаза Симона Фицуильям.Кстати, эти и еще 500 000 книг и их текстовых версий, подкастов аудиоспектаклей и лекций вы сможете послушать и прочитать по Литрес Подписке. С Литрес Подпиской вам будет доступна функция синхронизации, которая дает возможность быстро и удобно переходить от электронного формата книги к аудио и наоборот, при этом продолжая чтение или прослушивание произведения с того же места.