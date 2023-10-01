Администрация Владимира ищет арендаторов для 500 мусорных контейнеров. Речь идёт о торгах и...

Администрация Владимира ищет арендаторов для 500 мусорных контейнеров.Речь идёт о торгах и аренде. Информация появилась на официальном сайте администрации Владимира.Известно, что город получил 500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Субсидию выдавали Владимирской области в 2022 году.Сама мэрия ставить контейнеры во дворах и обслуживать не может – нет полномочий.Во дворах заведуют управляющие компании, а вывозом отходов занимаются региональные операторы.Именно поэтому администрация Владимира организовала торги на аренду этих контейнеров.Цена лота – 439 902 тысяч рублей. Срок аренды – 5 лет.Победитель определится к концу октября.Известно, что контейнеры будут металлическими и желтого цвета. В них можно будет выбрасывать пластик, металл, стекло и бумагу.Фото: https://www.vladimir-city.ru/purchase/bids/1149766/