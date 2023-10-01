Тепла можно не ждать, а отправиться за ним в самые уютные книги этой осени. Тёплый плед, горячий чай, увлекательный сюжет – что еще нужно для прекрасного вечера? Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые унесут в мир грез и подарят незабываемые впечатления.

Тепла можно не ждать, а отправиться за ним в самые уютные книги этой осени. Тёплый плед, горячий чай, увлекательный сюжет – что еще нужно для прекрасного вечера? Вместе с книжным сервисом мы сделали подборку книг, которые унесут в мир грез и подарят незабываемые впечатления.Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Анна Берсенёва (в действительности Татьяна Сотникова) – профессиональный филолог, автор монографий о Маяковском и Чехове. В качестве писателя она впервые попробовала свои силы в 1993 году и с тех пор работает в жанре интеллектуальной прозы и любовных романов, многие из которых были взяты за основу телевизионных сериалов. В частности, эта книга была экранизирована. В центре сюжета – история жизни Леры Вологдиной. Героиня бросает учёбу и начинает свой бизнес в надежде помочь поправить здоровье своей матери. Но, справляясь с трудностями и становясь "self-made woman", она понимает, что ее характер необратимо меняется, а вместе с ним и окружающая ее жизнь – она рушится и заходит в тупик. Как найти из него выход и возможно ли вновь стать обычной слабой женщиной?Южнокорейскаяписательница Ким Чжи Хе признавалась, что писала этот роман будучи на распутье– ей нужно было сделать сложный выбор, от которого зависела вся ее дальнейшаяжизнь. Это состояние души неизбежно сказалось на характере героев книги – ониищут себя и задумываются о ценности жизни. Такова Ю Чжин, которая оставляетшумный Сеул и успешно начавшуюся карьеру, чтобы открыть книжное кафе-пансионатв маленькой деревушке. Здесь, любуясь природой и наслаждаясь естественнымтечением жизни, она готовит постояльцам вкусный кофе и к нему подбирает книгупо вкусу. И – волшебство не заставляет себя ждать. В местечко стекаются самыеинтересные люди, завязываются содержательные разговоры и глубокие отношения.Уинифред Уотсон начала писать из-за спора со своим родственником, который, сетуя на то, что она читает вздор, заявил, что Уотсон может написать книгу получше. Однако её первый роман пролежал в столе несколько лет, пока одно английское издательство не объявило, что ищет новых авторов и принимает рукописи. "Так литература получила еще одного талантливого автора", – писали газеты. Книги Уинифред Уотсон стали издавать миллионными тиражами на родине и переводить на другие языки, а также ставить по ним радиоспектакли. Мисс Мисс Петтигрю живёт удивительную жизнь – она скромная гувернантка, но из-за прямоты своего характера и дерзости не приживается ни в одном доме. Но судьба посылает ей новое место работы – известная актриса ищет помощницу. Так дочь викария и экс-гувернантка попадает в светское общество Лондона 1930-х годов с его ночной жизнью и роскошью. Благодаря этому жизнь скромной женщины меняется к лучшему.КристинХармель начала свой творческий путь как журналист – в региональной газете онаписала репортажи о спорте, но быстро поняла, что ей тесно в этой профессии. Вкачестве основного жанра на писательском поприще она выбрала сентиментальныеженские романы, в центре которых – сложные и неоднозначные характеры. ТаковаКейт, внешняя жизнь которой кажется вполне устроенной. Она живет в Нью-Йорке иведёт частную практику как специалист по музыкальной терапии. Это размеренноесуществование однажды прерывают необычные сны – Кейт видит мужа, который погибмного лет назад. В этой параллельной реальности оказывается, что у неё ссупругом есть дочь. Женщина озадачена и пытается понять, что пытается сказатьей близкий человек, который, как казалось, навсегда исчез из ее жизни.Тосикадзу Кавагути работал каксценарист и режиссёр, после чего решил заняться писательским ремеслом. И весьмауспешно – го дебютный роман "Пока не остыл кофе" был продан в Японии тиражомболее миллиона экземпляров, а критики называли его "новым Мураками". В этом –втором – романе автор продолжает рассказывать о посетителях маленького кафе,которые надеются отправиться в прошлое. Они все знают, что в одном из пустынныхпереулков старого Токио есть местечко "Фуникули Фуникула", где уже более сотнилет подают удивительный кофе – он не только тонизирует, но и устраиваетфлэшбэк. Говорят, что это помогает двигаться по жизни дальше. Так ли это? Иможно ли что-то исправить в былом?Кстати, эти иеще 500 000 книг и их текстовых версий, подкастов аудиоспектаклей и лекций высможете послушать и прочитать по Литрес Подписке. С Литрес Подпиской вам будетдоступна функция синхронизации, которая дает возможность быстро и удобнопереходить от электронного формата книги к аудио и наоборот, при этом продолжаячтение или прослушивание произведения с того же места.