Редакция «Шестого канала» предлагает топ произошедших за уходящую неделю новостей. В Лакинске на ученицу школы №2 упала штукатурка. Девочка за медпомощью не обращалась. На события обратил

Редакция «Шестого канала» предлагает топ произошедших за уходящую неделю новостей. В Лакинске на ученицу школы №2 упала штукатурка. Девочка за медпомощью не обращалась. На события обратил внимание Следком. Ранее стало известно, что во владимирской школе №1, известной падением штукатурки не нескольких ребят, завершили внутренний ремонт. В Юрьев-Польском будут судить мать утонувшего 9-летнего мальчика. Напомним, что