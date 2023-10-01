В Сети обсуждают неожиданное решение певицы Светланы Лободы.

В Сети обсуждают неожиданное решение певицы Светланы Лободы.Светлана Лобода – известная артистка, сделавшая себе имя по большей части за счет России, где на протяжении многих лет ездила с концертами за огромные гонорары. Однако с началом СВО, как и многие уроженцы Украины, что годами зарабатывали на россиянах, уехала из нашей страны и сожгла все мосты.Резкая вспышка патриотизма, однако, не побудила Лободу вернуться на родину, дабы жить там и продолжать свою музыкальную деятельность. Певица предпочитает жить за рубежом – поговаривают даже, что Светлана получила паспорт Мальты. Это не мешает Лободе на всех концертах укутываться в украинский флаг и выпускать новые песни исключительно на украинском.Однако судя по всему, подобный подход не слишком хорошо себя окупает, а жить певица привыкла на широкую ногу. На днях в Сети появилась информация о том, что песни Лободы вернулись в российский Apple Music. Видимо, новые треки на державной мове не стали столь же популярными, а главное – столь же прибыльными, как старые песни исполнительницы на русском.Вряд ли это какая-то техническая ошибка. К примеру, песни Макса Барских, еще одного украинца, что получил известность в России, по-прежнему недоступны в сервисе для россиян. В соцсетях уже появилось множество комментариев людей, удивленных такой странной позицией Светланы Лободы. "Появление в "яблочном" сервисе – не случайность", – делится мыслями журналистка Алена Жигалова в своем телеграм-канале “НЕОПРА, БЛИН!”.