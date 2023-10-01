Певица Юлия Ковальчук разместила трогательные фото в популярной социальной сети.

Певица Юлия Ковальчук разместила трогательные фото в популярной социальной сети.Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 15 лет, во что трудно поверить, ведь кажется, что они совсем недавно они сыграли свадьбу. Супруги воспитывают двоих дочерей, которых стараются оберегать от посторонних глаз. К слову, младший ребенок знаменитой пары появился на свет совсем недавно – в середине лета 2023-го.Этот год для Ковальчук и Чумакова запомнится еще одним важным для их семьи событием. Супруги отмечают оловянную свадьбу. Да, артисты вступили в брак ровно 10 лет назад – 1 октября 2013 года. Родные, близкие, коллеги и поклонники поздравляют Юлию и Алексея с их праздником, отправляя полные наилучших пожеланий сообщения.Ковальчук разместила в своем аккаунте в соцсети архивные снимки. Они были сделаны в тот самый день, когда артисты связали себя узами брака. "Тогда нас было двое, а теперь четверо", – подписала фотографию бывшая солистка группы "Блестящие". Таким образом Юлия объявила, что уже начинает отмечать 10-летие семейной жизни.Ранее Юлия Ковальчук потрясла публику кадрами, сделанными спустя несколько недель после родов. Поклонники удивились, что артистке потребовалось немного времени, чтобы прийти в форму. Подробнее об этом "Дни.ру".