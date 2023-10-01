Путешественница из Владимира рассказала о поездке к Эльбрусу и на плато Бермамыт. А мы продолжаем...

Путешественница из Владимира рассказала о поездке к Эльбрусу и на плато Бермамыт.А мы продолжаем цикл публикаций, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей планеты, где главные герои — обычные владимирцы.О "горной болезни" и ПриэльбрусьеАнна Петрова из Владимира уже много лет самостоятельно организовывает для себя и своих друзей интересные поездки на Кавказ. Как признаётся девушка, её сердце давно отдано горам. И знакомство с этими удивительными местами началось ещё летом 2015 года.- Тогда я впервые побывала в горах, - рассказывает Анна. - И мы жили в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса. Тогда же открыла для себя совершенно новый формат отдыха: величественные горы, кристально-чистые реки и бесконечные ледники. Я так прониклась этой потрясающей атмосферой и влюбилась в местные невероятные пейзажи, что с тех пор сама стала организовывать летние поездки из Владимира в Приэльбрусье. И за 9 лет «заразила» «горной болезнью» всех своих друзей и знакомых, родных и коллег!Приэльбрусье - один из крупнейших центров альпинизма, туризма и горнолыжного отдыха в России. Он расположен в Кабардино-Балкарской республике, в высокогорном районе Кавказских гор.Это одно из красивейших природных мест в России, край высоких гор и вечных снегов, влекущий горнолыжников, альпинистов и просто любителей красивой природы.- Сюда можно приехать ради того, чтобы увидеть самую высокую точку не только России, но и Европы. Красавец Эльбрус включён в список высочайших вершин Мира "Семь вершин". Он расположен на Юге России, на границе двух республик: Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Этот спящий вулкан имеет 2 вершины - западную (5 642 метров) и восточную (6 521 метров). Сейчас, кстати, очень популярны восхождения на вершины Эльбруса, но это у меня в планах на будущее.Канатная дорога и умопомрачительные видыАнна Петрова рассказывает, что целью путешествия стало - подъем к главной достопримечательности - подножию горы Эльбрус, круглый год покрытому снежными шапками, к его вечным снегам и ледникам.- Мы с группой поднимались по самой высокогорной канатной дороге России на высоту почти 4000 метров к подножию Эльбруса, - продолжает свой рассказ Анна. - У неё 3 "очереди": Станция «Кругозор» (3 200м), станция «Мир» (3 450м) и самая верхняя станция пассажирского подъемника - «Гарабаши» (3 847м). На протяжении всего подъема из кабинок открываются шикарные и уникальные виды. Впечатления и ощущения нереальные, многим туристам даже трудно сдержать эмоции от увиденного. Дальше, при желании и за дополнительную плату, любителей адреналина на ратраках и снегоходах поднимают еще выше – на высоту 4200 метров и более.- Кроме экскурсии к Эльбрусу, каждый день в путешествии нас ждали приключения в новые места в сопровождении горного гида, благо направлений для них хоть отбавляй. Это Ущелье Терскол - живописный путь вдоль горной реки к мощному водопаду «Мужские слезы». Это пешая прогулка по горному серпантину навстречу с не менее прекрасным водопадом «Девичьи косы». Это подъем на гору Чегет, с которой открывается панорама Большого Кавказского хребта: с одной стороны - легендарный ледник «Семерка» виден как на ладони, с другой стороны - двуглавый Эльбрус. А также нас ждал живописный маршрут через благоухающие альпийские луга к изумрудному озеру Донгузорун-Кёль и многое другое.Плато Бермамыт и урочище Джилы-СуВ этом году Анна Петрова вместе с друзьями запланировали и отдельный тур в Северное Приэльбрусье. Девушка признается, что захотелось романтики, новых неизведанных мест, а также увидеть Эльбрус с другой стороны. Именно поэтому было решено встретить рассвет на плато Бермамыт.- Я была давно наслышана об этом месте и всегда мечтала побывать там, - признаётся Анна. - Плато Бермамыт находится в Карачаево-Черкесии, это одна из самых живописных природных достопримечательностей края. Плато входит в состав Большого Кавказского хребта и находится на высоте 2592 м над уровнем моря и в 55 километрах от Кисловодска.- Поздно вечером мы выехали из нашего отеля из посёлка Терскол, что в Баксанском ущелье, и отправились в Кисловодск, затем пересели на джипы и поехали с гидами встречать новый день на плато Бермамыт.Анна рассказывает, что дорога на Бермамыт - это практически сплошное бездорожье. Лишь несколько километров дорога идёт по асфальту, потом просто сворачивает в поле и дальше перед вами - разбитая грунтовка.- Мы прибыли на место примерно к 4 часам утра, - уточняет Анна. - Закутавшись в пледы, пили чай и любовались невероятным звездным небом. Млечный путь и созвездия – картина зачаровывает! Красное солнце поднималось из-за гор на глазах, и постепенно начали проступать очертания Кавказского Хребта. На горы спускалась лёгкая дымка тумана, стелющаяся ниже Эльбруса. Нам повезло с погодой, поэтому видимость была отличная. Огромный великан Эльбрус был как на ладони.С первыми лучами солнца белоснежные вершины Эльбруса становились нежно-розовыми:- Ощущения, словно ты попал в другой мир! Мне кажется, это какое-то место силы. Именно здесь понимаешь, что ты - песчинка. И все проблемы, заботы и печали сметаются волной кристального воздуха.Анна Петрова отмечает, что одна из самых удачных точек для фотосессии в этом удивительном месте - "амфитеатр". Скалистый обрыв здесь в виде полукруга, причудливые скалы с выступающим отрогом, на который часто проходят фотографироваться, но очень осторожно.На заметку!Погода на Бермамыте может быть непредсказуема: часто бывают туманы, а снегопады случаются даже летом, поэтому нужно взять теплую одежду в любое время года, а также постараться заранее выбрать для этой поездки солнечный день, чтобы сполна насладиться потрясающими видами."Там, где много диких сусликов..."С плато Бермамыт можно смело направляться и в урочище Джилы-Су. Дорога в данном направлении сама по себе – достопримечательность. Эта трасса считается самой красивой в России. Она проложена по гребням гор и практически все время открываются красивейшие горные пейзажи, которые меняются по мере набора высоты.На середине дороги взору предстает двуглавый Эльбрус. И потом он также виден со многих смотровых площадок.В Джилы-Су находится несколько водопадов, которые и предстояло увидеть Анне вместе с другими путешественниками.- Самый высокий - Султан, водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг! - рассказывает девушка. - Рядом очень красивый водопад Каракая-Су и Эмир. Забавным является то, что в Джилы-Су обитает очень много диких сусликов, которые стали почти ручными. Они не боятся фотокамеры и даже едят еду с рук.Поездка на Плато Бермамыт и Джилы-Су стала самой запоминающейся для путешественницы из Владимира, как признаётся она сама. Эти места еще не задеты цивилизацией и бешеным ритмом современной жизни, а виды такие - будто ты на другой планете.- Хочу ли я вернуться в Приэльбрусье еще? Однозначно! Ведь это отличный способ получить эмоции от природы, провести время в компании единомышленников и насытить свой отдых активной деятельностью. Лучше гор могут быть только горы! Здесь ждут яркие впечатления, новые знакомства и насыщенная экскурсионная программа.Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Фото из личного архива Анны ПетровойЧитайте также:13-летняя школьница из Владимира увидела загадочное плато Путорана:https://vladtv.ru/society/148372/Путешественница из Владимира рассказала об удивительном Кольском полуострове, Териберке и «драконьем» пляже:https://vladtv.ru/society/144400/Путешественница из Владимирской области увидела самые большие ледники России:https://vladtv.ru/society/146463/