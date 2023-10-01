Путешествие из Дзержинска в Ковров закончилось для двоих приятелей кражей тушёнки и уголовным...

Путешествие из Дзержинска в Ковров закончилось для двоих приятелей кражей тушёнки и уголовным делом.Об этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Установлено, что злоумышленники украли из супермаркета в городе Вязники продукты питания на 8 000 рублей. Среди похищенного числилось 50 банок тушенки, макароны, кофе и напитки.При просмотре видео с камер магазина, полицейские заметили неизвестного мужчину, который зашел в торговый зал супермаркета, пополнил корзину различными продуктами, переложил их в пакет, после чего скрылся.Аналогичным образом поступил и еще один мужчина, который спустя 15 минут также появился в торговом зале. Он набрал целый пакет товаров и ушёл, минуя кассу.Правда, один из воров обронил в магазине бутылку минеральной воды. Вот на ней эксперты-криминалисты Вязниковского Отдела МВД России и обнаружили следы пальцев вора.Согласно заключению экспертизы, отпечатки принадлежали 44-летнему ранее судимому жителю соседнего региона.«Ориентировка на предполагаемого подозреваемого в совершении кражи была направлена в соседние районы. Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, был оперативно задержан по полученным приметам сотрудниками ДПС в городе Коврове...» - уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В салоне вместе с фигурантом находился его 43-летний приятель. Именно он, как выяснилось, заходил в магазин спустя 15 минут после сообщника.Задержанные пояснили, что направлялись из Дзержинска в Ковров к своей знакомой. И решили по дороге «пополнить продуктовую корзину».В данный момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com