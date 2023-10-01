Режиссер Виктор Лакисов рассказал, как зрителя заставляют поверить в происходящее на экране.

Режиссер Виктор Лакисов рассказал, как зрителя заставляют поверить в происходящее на экране.В последние годы российское кино сделало существенный шагвперед, выпуская картины не только с увлекательным сюжетом, но и высочайшегоуровня графикой. С основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов поделилсярядом неочевидных тонкостей работы с рисованными персонажами, и таким образом раскрыл главные секреты современного кинематографа.В первую очередь специалист обращает внимание на то, чтонасколько бы нереальным не было существо, необходима тщательная проработка егоанатомии. По необходимости ее приходится создавать с нуля, продумывая законы еевзаимодействия с окружающим миром."Так, чтобы механика движения была реалистична, согласновсем законам физики", — пояснил эксперт.Режиссер сожалеет, что в наши дни в процессе созданияподобных героев сложно проявить творчество в его традиционном понятии, так какключевая позиция здесь занята искусственным интеллектов, алгоритмами и прочим IT. Для творчества здесьзачастую остается слишком мало места.Говоря об отечественной киноиндустрии, Лакисов подчеркивает:несмотря на то, что мы начали свой путь значительно позже условного Голливуда,технический прогресс развивается столь молниеносно, что в некоторых аспектахроссийские студии спецэффектов уже перегнали западные, причем выдаваявысококлассную картинку за существенно меньшие деньги.