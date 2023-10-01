29 сентября в Тулу прибыли главы делегаций восьми стран Содружества Независимых Государств. Они приняли участие в заседании Совета министров обороны государств.

29 сентября в Тулу прибыли главы делегаций восьми стран Содружества Независимых Государств. Они приняли участие в заседании Совета министров обороны государств.Сергей Шойгу возглавил российскую военную делегацию в рамках встречи. В ходе заседания Министр обороны обсудил с коллегами по СНГ военно-политическую обстановку в мире. Кроме того, уже давно назревал комплекс вопросов военно-технического сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для государств Содружества.Министр обороны России был нацелен на поиск новых направлений взаимодействия и форм сотрудничества с государствами — участниками СНГ. Речь шла прежде всего о линии оборонных ведомств.В начале мероприятия на площади Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса "Героическим защитникам Тулы в 1941 году". После этого гости направились в Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова. Там им презентовали образцы военной техники и вооружения.Сергей Шойгу назвал символичным тот факт, что совещание прошло в Зале Славы российского оружия знаменитого музея тульских оружейников. Участники активно включались в обмен мнениями о военно-политической обстановке в мире.Стоит отметить, что в ходе экскурсии для делегатов из СНГ по оборонному предприятию компанию Сергею Шойгу составил губернатор области Алексей Дюмин. Правительство Тульской области работает в тесной связке с руководством предприятий оборонной отрасли и оказывает им всестороннюю поддержку. Компетенция Дюмина по этой причине не вызывает сомнений.Губернатор Тульской области назвал верность традициями, мощный промышленный потенциал и патриотизм жителей главными чертами региона. "Поэтому неслучайно, что сегодняшнее заседание Совета министров обороны стран СНГ проходит именно здесь. Уверен, оно позволит укрепить сотрудничество между нашими государствами в сфере безопасности", – отметил он.В связи с проводимым мероприятием примечателен тот факт, что Алексей Дюмин и Сергей Шойгу знакомы много лет. С тех пор, когда нынешний министр обороны возглавлял МЧС. Между ними давно установилось личное и профессиональное взаимопонимание. Когда Глава Минобороны посещает "оружейную столицу", чтобы проверить выполнение гособоронзаказа и обсудить наращивание темпов производства вооружений, он уверен, что поставленные им задачи будут выполнены неукоснительно и в положенный срок.