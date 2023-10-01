С чем связана столь резкая отмена выступлений Максима Галкина*?

С чем связана столь резкая отмена выступлений Максима Галкина*?В Казахстане был отменен концертный тур Максима Галкина*. Случилось это всего за неделю до первого выступления, которое должно было пройти восьмого октября. Принять артиста должны были в Центральном концертном зале "Казахстан" в столице страны Астане. Однако неожиданно управление площадки заявило, что с 4 по 10 октября было решено провести технические работы в водопроводной системе. Следующий концерт был запланирован на 9 октября и должен был пройти во Дворце республики в Алматы, но и тут случилась отмена. Руководство здания сообщило, что сцена находится в ненадлежащем состоянии и на ее восстановление уйдет до 14 дней.Ранее в Сети появилась информация об отмене концерта Максима Галкина* в Эстонии. Организаторы из прибалтийской республики даже не стали утруждать себя, придумывая какое-либо оправдание. Галкин должен был выступить с новой программой 15 сентября на площадке Alexela в Таллине.Уехав из России в прошлом году, Максим Галкин* отправился с туром по Европе и по Прибалтике. Однако за рубежом билеты на его концерты продавались не так здорово, как в РФ, а многие выступления и вовсе прошли перед полупустыми залами. К примеру, такая ситуация произошла в Анталье в начале июня – тогда Галкин* едва ли не умолял зрителей не снимать происходящее. Прибалтика оставалась единственным местом, где его выступления вызывали реальный ажиотаж у публики.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.