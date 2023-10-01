Стало известно, в каких малых населенных пунктах Владимирской области может появиться...

Стало известно, в каких малых населенных пунктах Владимирской области может появиться высокоскоростной Интернет.Министерство Цифрового развития Владимирской области сообщило, что всероссийское голосование за проведение мобильного интернета в малые населенные пункты завершено.Всего во Владимирской области было отдано 3 104 голоса.В тройке самых активных районов нашего региона оказались:- м.р-н Собинский, сельское поселение Рождественское, село Ельтесуново – 218 голосов;- м.р-н Судогодский, сельское поселение Вяткинское, посёлок Коняево – 202 голоса;- м.р-н Собинский, сельское поселение Асерховское, село Арбузово – 139 голосов.Напомним, жители малонаселенных пунктов по всей стране (и во Владимирской области в том числе), могли выбрать, где в 2024 году появится высокоскоростной Интернет.Уточняется, что обеспечивать мобильную сеть там, где её пока нет, помогает национальный проект «Цифровая экономика».На данный момент известно, что 9 октября 2023 года будут обработаны и включены в рейтинг также «бумажные» голоса (те, что были направлены в письмах).И уже 18 декабря 2023 года на «Госуслугах» будет опубликован список из 1 481 населенных пунктов России, где мобильный интернет появится в 2024 году.Фото: pxfuel.com