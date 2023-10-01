Еще недавно актриса Валерия Ланская планировала будущее с новым возлюбленным.

Еще недавно актриса Валерия Ланская планировала будущее с новым возлюбленным.Валерия Ланская разорвала помолвку! Не так давно звездная артистка строила планы на жизнь с преподавателем балета Эдгаром.Церемония должна была состояться в августе, но вот, уже наступил октябрь, а в соцсетях совсем нет кадров с торжества. Эдгар Голосной, жених Ланской, прокомментировал происходящее. Он подтвердил, что свадьба в самом деле не состоится.Пара встретились семь лет назад, однако в тот раз артистка решила выйти замуж за режиссера Станислава Иванова, с которым долгое время состояла в отношениях. Однако в конце 2022 года пара объявила о разводе. Однако уже совсем скоро стало известно о новом романе Ланской – на этот раз с Эдгаром.Отношения закрутились быстро: уже скоро балетмейстер съехался с актрисой в ее апартаментах, а спустя пять месяцев после публичного начала отношений предложил сыграть свадьбу. В интервью Ланская рассказывала, что она сама себя обеспечивает, как и ее мужчина. Однако Эдгар хотел сам обеспечивать семью и для этого даже выучился на программиста – недавно он как раз начал трудиться по новой специальности.Сама актриса не давала официальных комментариев по поводу свадьбы. Однако в соцсетях Валерия Ланская написала, что к такому решению ее подтолкнуло внутреннее чутье и что так, вероятно, будет лучше для всех.