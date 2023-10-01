Страх – это нормальная реакция человека на опасность, заложенная в нас природой. Однако угрозы бывают как реальные, так и мнимые. И те, и другие приводят организм в состояние стресса и нарушают душевное равновесие.

Страх – это нормальная реакция человека на опасность, заложенная в нас природой. Однако угрозы бывают как реальные, так и мнимые. И те, и другие приводят организм в состояние стресса и нарушают душевное равновесие.Сигнал опасности: как реагирует организмКогда вы испытываете страх, происходит мощный выброс в кровь адреналина и кортизола, производимых надпочечниками. При этом мозг практически не может отличить реальную угрозу от выдуманной: вы одинаково сильно отреагируете на автомобиль, который едет прямо на вас, и на фильм ужасов.На самом же деле, большинство людей живет в довольно безопасном мире с нормальной экономикой и низким уровнем криминала.Страх как инструмент манипуляцииБольшинство угроз, которые воспринимает мозг, не вполне реальны. Страх — один из мощнейших элементов контроля, он активно применяется и в маркетинге, и в политике, и в новостном бизнесе.Людей постоянно пугают, что они куда-то не успеют, состарятся, не попадут в тренд, пропустят что-то интересное.Получается, что организм почти не выходит из состояния стресса, вызванного страхом, и это стало чуть ли не нормой современной жизни.Как бороться со страхамиДаже если вам кажется, что все пропало, вы не являетесь жертвой ситуации. Вы — ее активный участник! А раз так, то имеете право на свой ходЧто делать при реальной угрозеВряд ли вам в подобной ситуации поможет игнорирование опасности или "безусловная любовь, которая все преодолеет". Если вы состоите в абьюзивных отношениях, постарайтесь максимально быстро выйти из них.При угрозе физической расправы думайте только о том, как безопасно выбраться из критической ситуации. Если нужно — переезжайте в другой город, меняйте фамилию, закрывайте аккаунты в соцсетях.Что делать при мнимой угрозеПервое, что происходит, когда человек боится — он словно застывает, сжимается, "вылетает" из тела в бесконечный мир мыслей.Следовательно, нужно сделать прямо противоположное: помочь себе "разморозиться", распрямиться, вернуться в тело, в свои ощущения, перестать зацикливаться, используя проверенные практики.Сковал страх? Помогут упражнения!Как выйти из позиции жертвы и вернуть себе волю?положите левую руку на низ живота, а правую — в центр груди, затем сделайте глубокий вдох, чтобы обе руки вытолкнулись вперед. Повторите 3-5 раз, выдыхая со звуком "хууу";чтобы успокоить надпочечники, потрите ладони одна о другую. Когда почувствуете жар, положите левую руку на левую почку, а правую — на правую, пальцы направьте вниз;сделайте глубокий вдох так, чтобы руки вытолкнулись назад. Так диафрагма будет массировать надпочечники, снижая выброс адреналина и кортизола. Сделайте 3-5 глубоких вдохов с глубоким звуком "хууу" на выдохе;делайте вращения руками, совершая полное колесо вокруг плеча вперед или назад. Добавьте к этому волнообразное движение позвоночника;попробуйте на выдохе дотянуться кончиком языка до подбородка;потрите ладони, чтобы они стали горячими и положите правую в центр груди, а левую — поверх нее. Почувствуйте, как тепло наполняет ваш центр воли — вилочковую железу или тимус;задайте себе вопрос "Что вообще происходит?". Можно зафиксировать свои мысли и переживания на бумаге, используя автоматическое письмо, то есть не задумываться о том, что пишете.И помните: даже если вы попали в сложное положение, у вас точно найдется инструмент, чтобы решить проблему! В этом заключается базовый принцип жизни.