В деревне Тургенево Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры была достроена...

В деревне Тургенево Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры была достроена блочно-модульная котельная.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в рамках подготовки района к отопительному сезону прокурором Меленковского района была проведена проверка соблюдения сроков строительства блочно-модульной котельной (по муниципальному контракту) в деревне Тургенево.Выяснилось, что сроки проведения работ по нескольким этапам нарушены.В частности, на момент проведения проверки не были подведены сети электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Отсутствовало и благоустройство прилегающей территории, мусор не был вывезен.Как итог: прокурором руководителю подрядной организации было внесено представление, а в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров...»)После вмешательства прокурора нарушения компанией ООО «ПОТОК» были устранены, а муниципальный контракт исполнен.Уточняется, что в данный момент котельная уже работает и обеспечивает теплом МБУК «Тургеневский культурно-досуговый центр».Фото-иллюстрация: pxfuel.com