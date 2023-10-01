В Коврове ребенок-инвалид долгое время не был обеспечен льготными лекарствами. Об этом сообщает...

В Коврове ребенок-инвалид долгое время не был обеспечен льготными лекарствами.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что несовершеннолетний ребёнок заявителя является инвалидом и страдает эпилепсией.По жизненным показаниям ему рекомендован приём ряда препаратов, которые он вправе получать совершенно бесплатно. Однако маленький пациент лекарствами не был обеспечен. И его законные представители были вынуждены приобретать медикаменты за свой счет.«В суд было направлено исковое заявление о возложении обязанности на Министерство здравоохранения области обеспечить ребенка–инвалида лекарственными препаратами на весь период нуждаемости и взыскании расходов за их самостоятельное приобретение...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что в данный момент ребенок обеспечен необходимыми лекарствами, а его законному представителю возмещены все затраченные денежные средства.Фото: pxfuel.com