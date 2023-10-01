В Муроме и Коврове до конца 2023 года откроются Семейные МФЦ Одно окно для всей семьи. До конца...

В Муроме и Коврове до конца 2023 года откроются Семейные МФЦОдно окно для всей семьи. До конца года в Муроме и Коврове на базе социально-реабилитационных центров откроются Семейные МФЦ, сообщает областное министерство соцзащиты.Это федеральная инициатива, реализуемая на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Примерно тысяча семей в год сможет получить там социальную, правовую, психологическую и юридическую помощь.Это инновационный подход к сопровождению семей до полного разрешения имеющейся проблемы.