В Зерновском сквере Владимира прошла высадка именных лип. Скоро у жителей Владимира появится новое...

В Зерновском сквере Владимира прошла высадка именных лип.Скоро у жителей Владимира появится новое место для прогулок и отдыха среди лип.В Зерновском сквере, расположенном в районе дома № 205 по улице Добросельской, в рамках Всероссийского эколого-патриотического проекта «Лес Победы»», прошла высадка именных деревьев в честь участников Великой Отечественной войны.Уточняется, что место для новых деревьев было определено не случайно: здесь находится памятник ветеранам подразделений риска и создателям ядерного щита страны.Пресс-служба администрации Владимира информирует, что в следующем (2024) году это общественное пространство ждет реновация по программе «Формирование комфортной городской среды».Сотрудники УМВД России по городу Владимиру и городской администрации высадили в сквере саженцы липы мелколистной.Как отметил главный эколог города Сергей Сухопаров, для этого дерева характерен высокий процент приживаемости в нашем климате.Фото: pxfuel.com; https://www.vladimir-city.ru