«Ветер перемен»: циклон принесёт во Владимирскую область похолодание, дожди и повышение...
«Ветер перемен»: циклон принесёт во Владимирскую область похолодание, дожди и повышение атмосферного давления.
Владимирцы уже начинают ощущать заметное похолодание. И на предстоящей неделе начнется понижение температур.
Ночные показатели будут держаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла, а дневные, начиная с 5 октября, на уровне 9–16 градусов тепла. Но, как подчеркивают метеорологи Гидрометцентра, этот фон близок к многолетним значениям.
На заметку: 7-го октября (в субботу) в регионе прогнозируются даже первые (ночные) заморозки до -1°C.
Погода станет более облачной, местами ожидаются ливни.
2-го октября (в понедельник) во Владимире (и по области) днём прогнозируется до +16°C. Преимущественно — без осадков.
Атмосферное давление начнёт постепенно повышаться: от 745 до 750 мм рт столба. Влажность — 68%. Ветер с южного сменится на северо-западный, до 3 метров в секунду.
В ночное время 2 октября температура опустится до +8°C. Ожидается спокойное магнитное поле.
Народный прогноз погоды и приметы на 2 октября:
«Если стоит тёплая погода, наблюдаются туманы, то конец осени будет тёплым, осадков не ждите!»;
«Если прогремел гром, то зимой будет мало снега»;
«Если пчёлы «залепляют» вход в улей, то зима будет холодной».
Фото: pxfuel.com