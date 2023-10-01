«Ветер перемен»: циклон принесёт во Владимирскую область похолодание, дожди и повышение...

«Ветер перемен»: циклон принесёт во Владимирскую область похолодание, дожди и повышение атмосферного давления.Владимирцы уже начинают ощущать заметное похолодание. И на предстоящей неделе начнется понижение температур.Ночные показатели будут держаться в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла, а дневные, начиная с 5 октября, на уровне 9–16 градусов тепла. Но, как подчеркивают метеорологи Гидрометцентра, этот фон близок к многолетним значениям.На заметку: 7-го октября (в субботу) в регионе прогнозируются даже первые (ночные) заморозки до -1°C.Погода станет более облачной, местами ожидаются ливни.2-го октября (в понедельник) во Владимире (и по области) днём прогнозируется до +16°C. Преимущественно — без осадков.Атмосферное давление начнёт постепенно повышаться: от 745 до 750 мм рт столба. Влажность — 68%. Ветер с южного сменится на северо-западный, до 3 метров в секунду.В ночное время 2 октября температура опустится до +8°C. Ожидается спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды и приметы на 2 октября:«Если стоит тёплая погода, наблюдаются туманы, то конец осени будет тёплым, осадков не ждите!»;«Если прогремел гром, то зимой будет мало снега»;«Если пчёлы «залепляют» вход в улей, то зима будет холодной».Фото: pxfuel.com