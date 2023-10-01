Владимирские проекты поддержки семей и молодых мам победили во Всероссийском конкурсе. На днях...

Владимирские проекты поддержки семей и молодых мам победили во Всероссийском конкурсе.На днях прошло награждение победителей Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания.Его ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты России для выявления лучших практик соцобслуживания. Площадкой для мероприятия стал Парк науки и искусства «Сириус» в Сочи.Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, специалист по социальной работе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ксения Кирьянова заняла первое место за профориентационный проект в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».Заведующая отделением помощи женщинам Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения Алла Гаврилова заняла второе место в номинации «Лучшая практика помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации». Её проект «Маленькая мама» направлен на поддержку несовершеннолетних матерей.Дипломы победителям вручила первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области