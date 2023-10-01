Во Владимирской области 30 сентября произошло два серьезных ДТП, погиб водитель. О первом ДТП...

Во Владимирской области 30 сентября произошло два серьезных ДТП, погиб водитель.О первом ДТП информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.30 сентября (1.26 ночи) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о ДТП в Собинском районе, около деревни Ягодное.На место тут же выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, а также ГИБДД.Выяснилось, что в результате ДТП произошло опрокидывание транспортного средства.Уточняется, что сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Другие подробности (а конкретно — причины ДТП) пока неизвестны.Всего к ликвидации последствий ДТП принимало участие 9 человек и 3 единицы техники.Вечером этого же дня (30 сентября) уже в Судогодском районе Владимирской области произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Рено».Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, ДТП зафиксировано около 21.30 на 22-м километре автотрассы «Владимир - Муром» в районе села Ново-Петрово.По невыясненной причине, двигаясь в сторону Мурома, водитель выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Рено».В результате ДТП водитель (1969 г.р.) «Рено» скончался на месте.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Берегите свою жизнь!Если вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области; Служба ГО ПБ и ЧС Владимирской области