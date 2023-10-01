Во Владимирской области на развитие туризма направят более 50 млн рублей. Речь идёт о поддержке...

Во Владимирской области на развитие туризма направят более 50 млн рублей.Речь идёт о поддержке муниципалитетов нашего региона. Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, губернатор Александр Авдеев подписал постановление о распределении финансовой поддержки городам и районам, чьи проекты победили в региональном конкурсе.Например, город Гусь-Хрустальный получит 6 млн рублей на создание пешеходного маршрута «Легенды стеклодува».По 6,3 млн рублей направлены:Собинскому району – на обустройство пешеходного маршрута «По владимирским просёлкам»,округу Муром – на создание пешеходно-оздоровительного маршрута «7 ключей»,Юрьев-Польскому району – на реализацию пешеходного маршрута по улице Набережной от Свято-Покровской церкви до набережной реки Колокши,городу Владимиру – на установке знаков навигации к туристическим объектам.Уточняется, что также по 10 млн рублей получат округ Муром на оборудование кемпинга и автокемпинга в центре эко-туризма «Красный бор» и Собинский район на создание кемпинговой площадки в селе Алепино, где действует музей писателя Владимира Солоухина.Эти проекты будут реализованы уже в следующем - 2024 году.«Область поддерживает полезные инициативы не только местных властей, но и бизнеса. Каждый год выдаём предпринимателям гранты на воплощение лучших проектов по развитию туризма. На днях подведём итоги конкурса-2023», – отмечает Александр Авдеев.Фото: pxfuel.com