Во Владимирскую область поступили вакцины против менингококка, ветряной оспы и гриппа. Об этом...

Во Владимирскую область поступили вакцины против менингококка, ветряной оспы и гриппа.Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.От гриппа поступила отечественная вакцина «Совигрипп», предназначенная для детей. Всего 61 290 доз.От менингококка - 500 доз «Менактры». Уточняется, что иммунизации подлежат только дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, а также призывники.В этом году Владимирская область закупила и 2 800 доз «Менактры».От ветряной оспы поступило 1 500 доз вакцины «Варилрикс».Как сообщают в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, вакцинации подлежат дети и призывники, ранее не привитые и не болевшие.Для иммунизации детского населения вакцина распределена в медицинские организации региона:Городская больница №2 г. Владимира;Городская больница №4 г. Владимира;Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;Областная детская клиническая больница;Александровская районная детская больница;Гороховецкая ЦРБ;Камешковская ЦРБ;Киржачская РБ;Кольчугинская ЦРБ;Гусь-Хрустальная ДГБ;Золотковская РБ;Вязниковская РБ;Ковровская МГБ №1;Центральная городская больница г. Коврова;Ковровская больница №2;Ковровская РБ;Меленковская ЦРБ;Муромская РДБ;Муромская ЦРБ;Петушинская РБ;Городская больница ЗАТО г. Радужный;Селивановская ЦРБ;Судогодская ЦРБ;Суздальская РБ;Собинская РБ;Юрьев-Польская ЦРБ.Жителей региона предупреждают, что перед прохождением вакцинации необходимо уточнять в медицинских организациях по месту жительства о её наличии (поступлении со склада).А также во Владимирской области продолжается вакцинация от ковида. График работы пунктов можно найти на официальном сайте регионального Министерства здравоохранения.Фото: pxfuel.com