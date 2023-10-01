Во Владимирскую область поступили вакцины против менингококка, ветряной оспы и гриппа.
Об этом...
Во Владимирскую область поступили вакцины против менингококка, ветряной оспы и гриппа.
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.
От гриппа поступила отечественная вакцина «Совигрипп», предназначенная для детей. Всего 61 290 доз.
От менингококка - 500 доз «Менактры». Уточняется, что иммунизации подлежат только дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, а также призывники.
В этом году Владимирская область закупила и 2 800 доз «Менактры».
От ветряной оспы поступило 1 500 доз вакцины «Варилрикс».
Как сообщают в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, вакцинации подлежат дети и призывники, ранее не привитые и не болевшие.
Для иммунизации детского населения вакцина распределена в медицинские организации региона:
Городская больница №2 г. Владимира;
Городская больница №4 г. Владимира;
Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;
Областная детская клиническая больница;
Александровская районная детская больница;
Гороховецкая ЦРБ;Камешковская ЦРБ;
Киржачская РБ;
Кольчугинская ЦРБ;
Гусь-Хрустальная ДГБ;
Золотковская РБ;
Вязниковская РБ;
Ковровская МГБ №1;
Центральная городская больница г. Коврова;
Ковровская больница №2;
Ковровская РБ;
Меленковская ЦРБ;
Муромская РДБ;
Муромская ЦРБ;
Петушинская РБ;
Городская больница ЗАТО г. Радужный;
Селивановская ЦРБ;
Судогодская ЦРБ;
Суздальская РБ;
Собинская РБ;
Юрьев-Польская ЦРБ.
Жителей региона предупреждают, что перед прохождением вакцинации необходимо уточнять в медицинских организациях по месту жительства о её наличии (поступлении со склада).
А также во Владимирской области продолжается вакцинация от ковида. График работы пунктов можно найти на официальном сайте регионального Министерства здравоохранения.
Фото: pxfuel.com