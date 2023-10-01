​Выставка посвящена городу Ярополч-Залесский.

В Музейном центре «Палаты» во Владимире открыли выставку, где расскажут историю исчезнувшего города Ярополч-Залесский.На выставке предатавленно более 400 экспонавтов. Которые покажут и расскажут о быте, представлены инструменты плотников, украшения из стекла и цветных металлов.Большая часть предметов было найдена совместными экспедициями Академии наук СССр и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Посетители смогут увидеть уникальные экпонаты, найденные при обследованнии раннехристианского кладбища. Также перстни, подвески, ожерелье из цветных металлов.Посетить выставку можно до 19 октября. Стоимость билетов - 150 рублей, а для льготников - 100 рублей.