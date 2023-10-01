Юных владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Заглянем в историю вместе. Суздаль...

Юных владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000».В 2024 году вся Россия будет праздновать 1000-летие Суздаля – одного из самых древних и красивых городов нашей страны!Погрузиться в события прошлого, познакомиться с памятникам культуры и архитектуры ребятам поможет XVI Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе».Как уточняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, творческий конкурс проводится при поддержке в том числе Совета Федерации и Министерства культуры России.Заявки на участие принимаются до 1 декабря на сайте конкурса.Побороться за победу могут жители Владимирской области до 16 лет.Важно:В качестве конкурсной работы принимается рисунки, выполненные в техниках: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера и масло.Каждый участник конкурса будет награждён именной памятной грамотой‚ активные преподаватели – официальными благодарностями.Победителям будут вручены дипломы и подарочные сертификаты на посещение музеев Суздальского Кремля и гончарной школы «Дымов керамика».Конкурс проводится в три этапа:с 15 мая по 31 августа 2023 года: изучение материалов по теме конкурса, подготовка и создание творческих работ.II этап, с 1 сентября по 1 декабря 2023 года: прием, обработка и оценка творческих работ членами жюри конкурса, выявление финалистов и победителей конкурса.III этап, с 15 января по 15 августа 2024 года: вручение и рассылка наград победителям, финалистам, участникам конкурса; создание мультфильма и книги по итогам конкурса; организация и проведение презентаций мультфильма и книги.Как уточняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, по итогам конкурса будет создан мультипликационный фильм о Суздале. За основу художественных образов героев ленты будут взяты конкурсные работы участников, то есть каждый из них станет соавтором. Его презентации пройдут в течение юбилейного 2024-го года во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях России.Фото: pxfuel.com