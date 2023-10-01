Жители Владимирской области могут поддержать землячку на Всероссийском конкурсе «Учитель года –...

Жители Владимирской области могут поддержать землячку на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2023».Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в Подмосковье стартовал финал Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023».Владимирскую область на нём представляет Марина Булгакова, учитель английского языка школы № 9 города Вязники, победитель регионального конкурса «Педагог года – 2023».В поддержку участников стартовало специальное интернет-голосование.Все желающие могут посмотреть видеовизитки учителей и отметить понравившегося педагога с помощью чат-бота в социальной сети «ВКонтакте».Видеовизитка Марины Булгаковой размещена по ссылке: https://vk.com/video-179950459_456239726Проголосовать можно только за одного из 89 финалистов конкурса.Интернет-голосование будет проходить до 12:00 3 октября 2023 года. Его итоги подведут в тот же день на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области