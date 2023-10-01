Жители Владимирской области смогут создать логотип Международной выставки «Россия» для своего...

Жители Владимирской области смогут создать логотип Международной выставки «Россия» для своего региона.На сайте Международной выставки-форума «Россия» russia.ruначалось региональное голосование за логотип события.Организаторы масштабного мероприятия, которое стартует уже 4 ноября, предложили жителям субъектов Российской Федерации выбрать понравившееся сочетание букв.Наиболее популярную среди земляков версию логотипа регионы смогут использовать на своих экспозициях, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В концепции фирменного стиля учтены исторические периоды от правления князя Владимира до рождения Российской Федерации.Эволюция форм шрифта отражает и развитие культуры страны. Интересный интерактив для любителей истории!Собрать свой уникальный вариант логотипа «Россия» для Владимирской области можно в разделе «Создаём вместе».Для участия в этом интерактиве пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты.Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.Первые промежуточные итоги голосования за логотип региона будут подведены 9 октября 2023 года.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области