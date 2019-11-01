Злоумышленник путем взлома входной двери тайно проник в квартиру 84-летней жительницы, откуда похитил бижутерию и денежные средства...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемого в краже из квартиры пенсионера.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о краже обратилась 84-летняя жительница района. По словам заявительницы, неизвестный путем взлома входной двери тайно проник в её квартиру, откуда похитил бижутерию и денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил 8 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий и отработки территории полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель столицы. Похищенное изъято.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22