Полицейские ОМВД России по району Чертаново Центральное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Рамазановой Оксаны Рамазановны...

Полицейские ОМВД России по району Чертаново Центральное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Рамазановой Оксаны Рамазановны, 19.11.1979 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 28 октября 2019 года ушла из дома на Кировоградской улице, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: кавказской народности, на вид 40 лет, черные длинные волосы, рост 170-175.Была одета: в красную футболку, черную куртку с рисунком на спине, серые спортивные штаны, серые ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22