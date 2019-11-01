Во Владимире игра начнётся в 16.00. В Муроме на час позже.

Владимирское "Торпедо" и Футбольный клуб "Муром" сегодня проведут заключительные матчи первенства ПФЛ в зоне Запад перед зимним перерывом. Чёрно-белые на своём поле примут Луки-Энергию. Соперник занимает 12-е место, "Торпедо" идёт на четвёртом. В случае потери очков "Зенитом-2" торпедовцы могут уйти в отпуск на третьей строчке в таблице. Муром у себя дома сыграет с командной Родина из Москвы.Во Владимире игра начнётся в 16.00. В Муроме на час позже.