Жительница Пенсильвании (США) Брэнди Ли после развода с изменившим ей мужем узнала, что должна своему благоверному 7,5 тысяч долларов. Посчитав это несправедливым, она запланировала месть.

Жительница Пенсильвании (США) Брэнди Ли после развода с изменившим ей мужем узнала, что должна своему благоверному 7,5 тысяч долларов. Посчитав это несправедливым, она запланировала месть.Американка решила отдать всю сумму в самых мелких монетах, которые находятся в обращении в США – в даймах. Номинал этих монеток составляет всего 10 центов.По ее словам, в суде не уточнили,как именно она должна выплатить эти деньги и что речь шла только об их количестве. Поэтому она направилась в банк, где рассказала сотрудницам свою историю и попросила о помощи.В общей сложности вес всех монет был равен практически 159 килограммам.Как отметила Брэнди, принять монеты обратно теперь могут только упакованными стопками. Идею идеальной мести поддержали и подписчики обманутой женщины на ее странице Facebook, где она разместила фотографии коробок с даймами.Почти все друзья бывших супругов оказались на стороне Брэнди и выразили ей слова поддержки под ее постом. И многие сошлись на том, что хотели бы увидеть выражение лица ее мужа, который получит деньги в таком виде.