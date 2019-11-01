Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, опубликовала новый снимок в своем Инстаграм-аккаунте. На фото девушка предстала в крайне соблазнительном амплуа.
Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, опубликовала новый снимок в своем Инстаграм-аккаунте. На фото девушка предстала в крайне соблазнительном амплуа.
На снимке модель позирует в полупрозрачном кружевном боди и белых соблазнительных чулочках. Чтобы сделать образ еще более сексуальным, она прицепила на спину ангельские крылья. А ее над головой красуется нимб.
Кроме того, изменился и цвет волос инстадивы. Она надела парик, превратившись из горячей шатенки в яркую блондинку.
За жизнью Анастасии в социальной сети следит более десяти миллионов человек. И каждый раз ей удается произвести настоящий фурор.
Этот раз не стал исключением. Фолловеры пришли в восторг от увиденного, ведь Квитко продемонстрировала свои ягодицы крупным планом. "Горячая девочка!", "Ты такая красивая, детка!", "Королева!", "Такая сладенькая!",
"Мечта!", "Будь моим ангелом!", – восторгались поклонники.
"Настюша, перекрасься в блонд, ты эффектнее!", – посоветовала фанатка.
К слову, всего за полдня фото собрало почти 144 тысячи лайков, сообщает . А количество хвалебных комментариев достигло отметки в две тысячи.