Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, опубликовала новый снимок в своем Инстаграм-аккаунте. На фото девушка предстала в крайне соблазнительном амплуа.

Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, опубликовала новый снимок в своем Инстаграм-аккаунте. На фото девушка предстала в крайне соблазнительном амплуа.На снимке модель позирует в полупрозрачном кружевном боди и белых соблазнительных чулочках. Чтобы сделать образ еще более сексуальным, она прицепила на спину ангельские крылья. А ее над головой красуется нимб.Кроме того, изменился и цвет волос инстадивы. Она надела парик, превратившись из горячей шатенки в яркую блондинку.За жизнью Анастасии в социальной сети следит более десяти миллионов человек. И каждый раз ей удается произвести настоящий фурор.Этот раз не стал исключением. Фолловеры пришли в восторг от увиденного, ведь Квитко продемонстрировала свои ягодицы крупным планом. "Горячая девочка!", "Ты такая красивая, детка!", "Королева!", "Такая сладенькая!","Мечта!", "Будь моим ангелом!", – восторгались поклонники."Настюша, перекрасься в блонд, ты эффектнее!", – посоветовала фанатка.К слову, всего за полдня фото собрало почти 144 тысячи лайков, сообщает . А количество хвалебных комментариев достигло отметки в две тысячи.