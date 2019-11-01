Глава городской администрации Андрей Шохин настаивает на сносе двух этажей дома номер 19 в микрорайоне Коммунар.

Глава городской администрации Андрей Шохин настаивает на сносе двух этажей дома номер 19 в микрорайоне Коммунар.Напомним,. Разрешение было выдано для семиэтажки. А дом оказался 9-этажным. Усложняет ситуацию , что дом построен в охранной зоне Успенского и Дмитриевского соборов, о чем застройщик знал, отмечают в горадминистрации. Квартиры в доме распроданы, в том числе и на двух незаконных этажах. Заселения ждут около сотни семей. Владельцы квартир не могут въехать в свой дом и уже готовы добиваться получения статуса обманутых дольщиков. Ситуация непростая : важно соблюсти интересы жителей и букву закона, говорят в мэрии.