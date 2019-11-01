Президент Украины Владимир Зеленский не готов к информационной войне за Крым и Донбасс. Разгоревшийся скандал вокруг переписки депутата Верховной рады с женщиной легкого поведения в очередной раз это подтверждает, полагают эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к информационной войне за Крым и Донбасс. Разгоревшийся скандал вокруг переписки депутата Верховной рады с женщиной легкого поведения в очередной раз это подтверждает, полагают эксперты.На днях разгорелся скандал с соратником ВладимираЗеленского, главой комитета Верховной рады по иностранным делам БогданаЯременко. Журналисты засекли общение парламентария с женщиной легкогоповедения. Депутат попытался оправдаться, специально выставил на показ экрансмартфона, чтобы вывести охотящихся за сенсациями журналистов на чистую воду."Комментарии по поводу его переписки с девушками легкогоповедения говорят о том, что они даже на таком уровне не в состоянии вестипсихологическую, информационную войну", – сказал в эфире телеканала"Россия-1" политолог Григорий Трофимчук.Эксперт призвал смириться и начать выполнятьминские соглашения. Иначе глава государства, как и его соратник, рискуетоказаться в нелепой ситуации, заявил политолог. "Это будет угрожать егофизической безопасности и безопасности его семьи", – добавил Трофимчук.Не понимаю претензий к Яременко. Он, как слуга народа, без отрыва от производства, во время голосований в ВР общается с избирателями, договаривается о встречах с ними в округах, помогает решить их материальные затруднения.А этот на фото шары под столом гоняет. Вот паразит!— Вал Мишель (@VALMICHEL7)Ранее журналистам удалось заснять переписку Яременко насайтах знакомств с некой Алиной во время заседания Верховной рады. Девушкауказала свои сексуальные предпочтения и назвала условия встречи. Фотографииэкрана смартфона парламентария опубликовало издание "Бумага".Соратник поспешил оправдаться, заявив, что якобыспециально показал на камеру содержание своего смартфона. "Я осуществилвчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные"переписки". Это сработало. Охотник за жжеными фактамисфотографировал то, чего нет", – написал депутат в "Фейсбук".