Президент Украины Владимир Зеленский не готов к информационной войне за Крым и Донбасс. Разгоревшийся скандал вокруг переписки депутата Верховной рады с женщиной легкого поведения в очередной раз это подтверждает, полагают эксперты.
Президент Украины Владимир Зеленский не готов к информационной войне за Крым и Донбасс. Разгоревшийся скандал вокруг переписки депутата Верховной рады с женщиной легкого поведения в очередной раз это подтверждает, полагают эксперты.
На днях разгорелся скандал с соратником Владимира
Зеленского, главой комитета Верховной рады по иностранным делам Богдана
Яременко. Журналисты засекли общение парламентария с женщиной легкого
поведения. Депутат попытался оправдаться, специально выставил на показ экран
смартфона, чтобы вывести охотящихся за сенсациями журналистов на чистую воду.
"Комментарии по поводу его переписки с девушками легкого
поведения говорят о том, что они даже на таком уровне не в состоянии вести
психологическую, информационную войну", – сказал в эфире телеканала
"Россия-1" политолог Григорий Трофимчук.
Эксперт призвал смириться и начать выполнять
минские соглашения. Иначе глава государства, как и его соратник, рискует
оказаться в нелепой ситуации, заявил политолог. "Это будет угрожать его
физической безопасности и безопасности его семьи", – добавил Трофимчук.
Не понимаю претензий к Яременко. Он, как слуга народа, без отрыва от производства, во время голосований в ВР общается с избирателями, договаривается о встречах с ними в округах, помогает решить их материальные затруднения.
А этот на фото шары под столом гоняет. Вот паразит!
— Вал Мишель (@VALMICHEL7)
Ранее журналистам удалось заснять переписку Яременко на
сайтах знакомств с некой Алиной во время заседания Верховной рады. Девушка
указала свои сексуальные предпочтения и назвала условия встречи. Фотографии
экрана смартфона парламентария опубликовало издание "Бумага".
Соратник поспешил оправдаться, заявив, что якобы
специально показал на камеру содержание своего смартфона. "Я осуществил
вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные
"переписки". Это сработало. Охотник за жжеными фактами
сфотографировал то, чего нет", – написал депутат в "Фейсбук".