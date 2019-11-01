В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Автомобилист в Нур-Султане обыграл в овертайме казахстанский Барыс со счетом 4:3. Команда Андрея Мартемьянова прервала серию из семи поражений.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" в Нур-Султане обыграл в овертайме казахстанский "Барыс" со счетом 4:3. Команда Андрея Мартемьянова прервала серию из семи поражений.Основное время завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда голами отметились Егор Шалапов (26-я минута), Аркадий Шестаков (41) и Даррен Диц (56), а у гостей – Джефф Плэт (7), Брукс Мэйсек (39) и Павел Дацюк (50).Победу команде из Екатеринбурга принес казахстанский форвард канадского происхождения Найджел Доус, забросивший шайбу на 41-й секунде овертайма."Автомобилист" с 24 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Барыс" в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 30 очков. Подопечные Андрея Скабелки потерпели поражение в четвертой игре подряд.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржцы в субботу, 2 ноября, на выезде сыграют с челябинским "Трактором", а команда из Казахстана в тот же день примет московский ЦСКА.