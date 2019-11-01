Во время повторного процесса 1 ноября Мещанский суд столицы отказался брать с режиссера Кирилла Серебренникова подписку о невыезде, как на том настаивала прокуратура. Защита режиссера, со своей стороны, выступала против, так как подписка ограничила бы творческие планы подзащитного.

Во время повторного процесса 1 ноября Мещанский суд столицы отказался брать с режиссера Кирилла Серебренникова подписку о невыезде.На этом решении настаивала прокуратура. По ее мнению, без всякой меры пресечения режиссер может скрыться от суда, сообщает РИА Новости.Защита режиссера, со своей стороны, выступала против, так как подписка ограничила бы творческие планы подзащитного.Судья Олеся Менделеева огласила решение отказать в избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и в отношении других фигурантов "дела "Седьмой студии".Судья отметила, что "только тяжесть предъявленного обвинения (без доказательств намерения скрыться или помешать правосудию) не является основанием для избрания меры пресечения".Режиссер Серебренников и другие фигуранты данного дела обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".Обвиняемые вину не признают. Они утверждают, что ущерб был подсчитан ошибочно, а экспертиза показала, что режиссер средства не украл, а сэкономил.