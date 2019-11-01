Певица Кристина Орбакайте не хотела, чтобы ее старший сын
Никита Пресняков вырос с ощущением вседозволенности. Артистка сделала все,
чтобы бабушка мальчика, Примадонна российской сцены Алла Пугачева, не баловала
его.
Певица Кристина Орбакайте не хотела, чтобы ее старший сын
Никита Пресняков вырос с ощущением вседозволенности. Артистка сделала все,
чтобы бабушка мальчика, Примадонна российской сцены Алла Пугачева, не баловала
его.
28-летний Никита Пресняков выбрал для себя творческую
профессию. Ранее отпрыск знаменитости занимался съемкой и монтажом, а после создал
видеопродакшн-компанию, которая приносит ему доход. Параллельно молодой
мужчина является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.
Интересно, что именно Алла Пугачева помогла Никите определиться с профессией. Много лет назад артистка исполнила заветную мечту внука – подарила видеокамеру.
При этом Примадонна признавалась, что мать мальчика не раз ругала ее за дорогие
презенты. опасалась, что ее первенец станет ярким
представителем "золотой молодежи" и будет всю жизнь сидеть на шее у родителей и
бабушек с дедушками.
"Летом мы собирались с друзьями, снимали фильмы… Я получил
образование, и по сей день это моя основная профессия – съемка клипов, монтаж",
– делился воспоминаниями Никита. Слова внука Аллы Борисовны вошли в сюжет
документального фильма "Династия" телеканала "МУЗ-ТВ".
27 Окт 2019 в 3:41 PDT
Отметим, что родился, как говорят в народе,
под счастливой звездой. С одной стороны он может рассчитывать на обожающую его бабулю
Аллу Пугачеву, с другой – его всегда готовы поддержать родители отца -
участники музыкального коллектива "Самоцветы" Владимир и Елена Пресняковы. Папа и
мама Никиты – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший – люди тоже давно
состоявшиеся и явно небедные.