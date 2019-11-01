Певица Кристина Орбакайте не хотела, чтобы ее старший сын Никита Пресняков вырос с ощущением вседозволенности. Артистка сделала все, чтобы бабушка мальчика, Примадонна российской сцены Алла Пугачева, не баловала его.

Певица Кристина Орбакайте не хотела, чтобы ее старший сынНикита Пресняков вырос с ощущением вседозволенности. Артистка сделала все,чтобы бабушка мальчика, Примадонна российской сцены Алла Пугачева, не баловалаего.28-летний Никита Пресняков выбрал для себя творческуюпрофессию. Ранее отпрыск знаменитости занимался съемкой и монтажом, а после создалвидеопродакшн-компанию, которая приносит ему доход. Параллельно молодоймужчина является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.Интересно, что именно Алла Пугачева помогла Никите определиться с профессией. Много лет назад артистка исполнила заветную мечту внука – подарила видеокамеру.При этом Примадонна признавалась, что мать мальчика не раз ругала ее за дорогиепрезенты. опасалась, что ее первенец станет яркимпредставителем "золотой молодежи" и будет всю жизнь сидеть на шее у родителей ибабушек с дедушками."Летом мы собирались с друзьями, снимали фильмы… Я получилобразование, и по сей день это моя основная профессия – съемка клипов, монтаж",– делился воспоминаниями Никита. Слова внука Аллы Борисовны вошли в сюжетдокументального фильма "Династия" телеканала "МУЗ-ТВ".27 Окт 2019 в 3:41 PDTОтметим, что родился, как говорят в народе,под счастливой звездой. С одной стороны он может рассчитывать на обожающую его бабулюАллу Пугачеву, с другой – его всегда готовы поддержать родители отца -участники музыкального коллектива "Самоцветы" Владимир и Елена Пресняковы. Папа имама Никиты – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший – люди тоже давносостоявшиеся и явно небедные.