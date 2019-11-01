Коллектив Бурановские бабушки обласкал министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пожилые леди буквально утопили политика в объятиях.

Коллектив "Бурановские бабушки" обласкал министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пожилые леди буквально утопили политика в объятиях.Женщины выступили в Доме приемов МИД РФ в рамкахпрезентации инвестиционного и экономического потенциала УдмуртскойРеспублики. В связи с этим Лавров поблагодарил участниц коллектива за сохранение традиций."Огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете это традиционное искусство и делаете его современным", – сказал министр. Как Life, после этого "бабушки" заобнимали Сергея, отметив, что такой шанс выпадает не каждый день.Впрочем, не все дамы смогли насладиться обществом политика. Напомним, что Наталья Пугачева недавно скончалась от рака.