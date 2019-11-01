По ходатайству следователя в отношении бывшего главврача областной клинической больницы, обвиняемой в растрате бюджетных средств

По ходатайству следователя в отношении бывшего главврача областной клинической больницы, обвиняемой в растрате бюджетных средств при закупке медоборудования, и пособников преступления избрана мера пресечения. Сообщили только что в региональном следственном управлении.Любовь Быкова заключения под стражу сроком на один месяц, пособники преступления - учредитель ООО «Медиа-Профи» Наталья Дутова и директор этой же фирмы Марина Тайгунова отправлены под домашний арест.По данным следствия, путем манипуляций, ограничивающих условия конкуренции на рынке предоставления услуг, через московскую фирму для Владимирской Областной клинической больницы был приобретен томограф по завышенной цене.Силовым структурам удалось своевременно пресечь противоправные действия соучастников, в том числе путем блокирования счетов недобросовестных фирм поставщиков, что позволило не допустить причинение реального ущерба региональному бюджету, который по предварительной оценке составляет около 20 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.